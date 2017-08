Frankfurt - Der Brentölpreis steigt am Morgen über 51 USD je Barrel, nachdem gestern im Tief 50 USD erreicht wurden, so die Analysten der Commerzbank.Dennoch stünden die Ölpreise vor einem Wochenverlust. Fallende Lagerbestände in den USA stünden eine steigende Produktion in den USA und in Libyen gegenüber. Dort laufe die Produktion im Sharara-Ölfeld inzwischen wieder normal. Die seit Wochen kräftig fallenden US-Lagerbeständen würden auf einen Abbau des Überangebotes in den USA hindeuten. Doch wie sehe es in Europa aus?

