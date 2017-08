Lim Tze Chengs Fonds hat mit 51 Prozent Ertrag in diesem Jahr alle seine Konkurrenten in Malaysia in den Schatten gestellt. Der Manager findet seinen Job trotzdem öde. Dafür gibt es einen einfachen Grund.

Lim Tze Cheng sagt, für Erfolg muss man einfach nur das Getöse ignorieren. Seine Investmentstrategie: Man müsse nur eine Handvoll vielversprechender Aktien auszuwählen und dann so lange an ihnen festhalten, bis die Kurse steigen. Hat man den ersten Teil geschafft, gelte es, sich nicht vom Tagesereignissen am Aktienmarkt nervös machen zu lassen. Und wenn auch das passt, sollte der Rest des Jobs eigentlich ziemlich öde sein.

"Fondsmanagement ist langweilig", sagt der Geschäftsführer von Inter-Pacific Asset Management. Sein Kopf ist kahlgeschoren, was ihn wie einen buddhistischen Mönch aussehen lässt. "Sie finden, Sie kaufen - und dann gibt es nichts anderes zu tun, als abzuwarten."

Die malaysische Vermögensverwalter, der die Hälfte seiner Einkünfte spendet, stellt in diesem Jahr alle Kollegen im Lande in den Schatten. Lim hatte malaysische Aktien aus den Branchen Technologie und verarbeitendes Gewerbe gekauft, bei denen er davon ausgeht, dass die Unternehmen den Gewinn langfristig steigern werden. Er wettete darauf, dass die Rally bei Technologiewerten noch mehrere Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...