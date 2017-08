Bad Marienberg - Im zweiten Quartal 2017 verringerte sich der Bestand an von finanziellen Mantelkapitalgesellschaften/Verbriefungszweckgesellschaften (FMKGs) im Euro-Währungsgebiet begebenen Schuldverschreibungen auf 1.394 Mrd. EUR, verglichen mit 1.405 Mrd. EUR am Ende des Vorquartals, so die Europäische Zentralbank (EZB) in der aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...