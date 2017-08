Frankfurt - Der Goldpreis hat sich gestern gegen den zeitweise deutlich festeren US-Dollar gestemmt und sein Niveau verteidigt, so die Analysten der Commerzbank.Auch heute Morgen handele Gold auf rund 1.295 USD je Feinunze. Die Terroranschläge in Spanien dürften zu einer höheren Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen bzw. Krisenwährung führen. Durch die Aufwertung der US-Währung - bzw. sei es nach Erachten der Analysten eher eine Abwertung des Euro gewesen - sei Gold in Euro gerechnet erstmals seit Ende Juni wieder über die Marke von 1.100 EUR je Feinunze gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...