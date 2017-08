Tiefe Veränderungen an den Märkten werden aktive Anlagestrategien beflügeln, so der britische Asset Manager Columbia Threadneedle in seinem Report für 2017. Doch woran erkennt man einen guten Fondsmanager? Auf diese Faktoren müssen Sie achten.

Das Jahr 2017 markiert den Startschuss für einen Paradigmenwechsel an den Finanzmärkten. Die lockere Geldpolitik der letzten acht Jahre soll sukzessive zurückgenommen werden. Die daraus resultierenden Marktverschiebungen machen die Welt ein Stück weit komplizierter für Asset Manager. Die Gefahr für plötzlichen Korrekturen an den Börsen steigt - und somit auch die Gefahr für Investoren von Indexfonds.

