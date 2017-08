FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,03 Prozent auf 164,38 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,41 Prozent. In den meisten anderen Ländern der Eurozone verlief die Entwicklung ähnlich.

Am Markt wurde die höhere Nachfrage nach Staatstiteln vor allem mit der schlechten Börsenstimmung begründet. Dort belastete zum einen der Terrorakt in Barcelona. Hinzu kamen zunehmende Zweifel an der politischen Durchsetzungsfähigkeit der US-Regierung. Präsident Donald Trump hat mittlerweile an zahlreichen Fronten zu kämpfen, darunter mit mehreren in der Kritik stehende Äußerungen zur rechten Gewalt in Virginia und zum Anschlag in Spanien. "Trump ist bislang nicht in der Lage, seine wirtschaftspolitische Agenda durchzusetzen und verunsichert darüber hinaus", heißt es bei der Helaba.

Die wenigen veröffentlichten Konjunkturdaten spielten in diesem Umfeld so gut wie keine Rolle. Das in den USA im August deutlich stärker als erwartet gestiegene Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan belastete die Anleihemärkte nur kurzzeitig./jsl/jkr/stw

ISIN DE0009652644

