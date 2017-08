Liebe Leser,

der negative Newsflow hat auch bei der Aktie der Volkswagen AG ihre Spuren hinterlassen und den Aktienkurs belastet. Trotzdem konnte die wichtige 100-Wochenlinie in der jüngeren Vergangenheit gehalten werden, wodurch es nun auch zu einem Kursanstieg kommen könnte. Dazu wären aber weitere positive Signale vonnöten. Ein Impuls könnte zum Beispiel durch den Abprall an der unteren Trendlinie hervorgerufen werden. Dieser hat sich die Volkswagen-Aktie in den letzten Wochen sukzessive ... (Johannes Weber)

