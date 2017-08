Die Polytec AG hat am Donnerstag, 10.08.2017 den Halbjahresbericht für die ersten sechs Monate des aktuellen Geschäftsjahres 2017 veröffentlicht. So erzielte das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte Umsatzerlöse i.H.v. 348,27 Mio. €, entsprechend einem Umsatzanstieg von 6,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach einem starken Umsatzwachstum von 13,3% im ersten Quartal, verlangsamte sich das Wachstum im zweiten Quartal auf 0,6%, was wiederum aber auch beispielsweise auf geringere Arbeitstage zurückzuführen war. Dazu kann es durch den Beginn neuer sowie dem Auslaufen bestehender Projekte regelmäßig auch zu leichten Schwankungen kommen, wodurch insgesamt meine Umsatzerwartungen für das zweite Quartal bzw. das erste Halbjahr nicht ganz erreicht wurden. Das operative Ergebnis, sowohl auf Basis des EBITDA als auch EBIT, konnte sich deutlich überproportional verbessern. So stieg in den ersten sechs Monaten das EBITDA um 36,6% auf 45,09 Mio. €, im zweiten Quartal um 26,7% auf 22,28 Mio. € an. Das EBIT erhöhte sich durch unterproportional angestiegene Abschreibungen noch deutlicher um 54,4% respektive 41,2%. Damit wurden beim Ergebnis hingegen meine Erwartungen um 5,6% übertroffen, sodass auch eine höher als erwartete Ergebnismarge erreicht werden konnte und spiegelt damit die Margenstärke von Polytec, die eine der höchsten Marge unter Automobilzulieferern aufweisen, wider.



