BAD VILBEL (dpa-AFX) - Das Angebot von Finanzinvestoren zur Übernahme des Arzneimittelherstellers Stada hat die Annahmeschwelle nur ganz knapp übersprungen. Den Bietern Bain und Cinven wurden bis zum Ende der Annahmefrist am Mittwoch 63,85 Prozent der Anteile angedient, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Beteiligungsgesellschaften hatten sich in ihrem zweiten Anlauf mindestens 63 Prozent zum Ziel gesetzt. Ein erster Übernahmeversuch war nur knapp an der Mindestannahmeschwelle gescheitert. Aber auch der zweite Versuch stand trotz der leicht auf 66,25 Euro je Aktie verbesserten Offerte bis zuletzt auf der Kippe./men/stw

