Einige Autoren auf Trading-Treff haben bereits Ihre Szenarien im Gold vorgestellt. Auffällig ist dabei vor allem, dass dabei mehrfach die gleiche Zielregion genannt wurde. Da wir nun erneut an der wichtigen Hürde rund um 1.300 USD stehen, wird es Zeit diese im neuen Licht zu beurteilen. Gold an der 1.300 USD Marke - Wird das große Ziel erreicht? Gold an wichtiger Hürde - 1.300 USD sind im Blick Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...