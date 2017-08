18.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wienerberger konnte den Umsatz im 2 Quartal zwar um 1,3% auf EUR 868,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, blieb aber leicht mit rd. 1% hinter unseren Erwartungen und rd. 2% hinter den Konsensuserwartungen. Ergebnisseitig (Q2-EBITDA iHv. EUR 144,1 Mio.; +4% im Vergleich zum Vorjahr) lag das Unternehmen aber im Rahmen unserer Erwartungen. Die Geschäftsentwicklung in der Division Clay Building Materials Europe war sowohl in West-, als auch in Osteuropa durchwegs stark und Wienerberger...

