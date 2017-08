Berlin (ots) - Ja, der Kommiss ist kein Streichelzoo und eine gewisse Härte unvermeidlich. Aber solche Exzesse dürfen nicht bloß routinemäßig geahndet, sondern müssen in Acht und Bann geschlagen werden. Offenbar ist es ja so: Leute, die solche Sachen veranstalten, gelten als tolle Hechte. Die Widerlinge gehen bislang davon aus, dass ihr Treiben straf- und folgenlos bleibt. Herrscht erst einmal ein solcher Geist, dann wird das Abstoßende nicht nur toleriert und normal gefunden, sondern für cool und nachahmenswert gehalten. Die Öffentlichkeit erfährt neuerdings vieles aus der Bundeswehr. Das könnte seinen Grund darin haben, dass neue Leute, zum Beispiel Frauen, eingerückt sind und sich mit den Zuständen nicht abfinden. Das wäre immerhin ein gutes Zeichen.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de