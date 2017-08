Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank/Dombret sieht Frankfurt und Dublin als Brexit-Gewinner

Bundesbankvorstandsmitglied Andreas Dombret betrachtet einem Medienbericht zufolge Frankfurt und Dublin als Gewinner des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens. "Banken dürften viele Stellen aus London in die EU verlagern und es zeichnet sich ab, dass davon besonders Dublin und Frankfurt profitieren", sagt Dombret dem Spiegel. Vor allem die großen amerikanischen Banken und Investmentbanken konzentrierten sich auf diese beiden Städte. Frankfurt sei "ein sinnvolles Zentrum", um die Schaffung einer europäischen Kapitalmarktunion voranzutreiben.

Stimmung der US-Verbraucher im August besser als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August stärker als erwartet aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg laut der ersten Umfrage auf 97,6 (Vormonat: 93,4) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Wert von 94,5 erwartet. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 89,0 (80,5) Punkte, der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage auf 111,0 (113,4) Punkte.

Polizei: Zwei Tote und sechs Verletzte bei Messerattacke in Finnland

Bei der Messerattacke in der finnischen Stadt Turku sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Abend über Twitter mit. Zuvor hatte ein Krankenhaus erklärt, es gebe einen Toten und acht Verletzte. Der Hintergrund der Tat war zunächst weiter unklar.

Erdogan: Türken in Deutschland sollen nicht CDU, SPD oder Grüne wählen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die türkischstämmigen Wähler in Deutschland aufgerufen, bei der Bundestagswahl nicht für die CDU, die SPD oder die Grünen zu stimmen. Sie seien "alle Feinde der Türkei", sagte Erdogan am Freitag in Istanbul. Die Deutsch-Türken sollten für Parteien stimmen, die die aktuelle anti-türkische Politik nicht mittragen.

Schweiz verhängt Zulassungsstopp für manipulierte Porsche-Cayenne-Wagen

Die Behörden in der Schweiz haben einen Zulassungsstopp für bestimmte Modelle des Porsche Cayenne verhängt. Wie das Bundesamt für Straßen (Astra) am Freitag mitteilte, handelt es sich um Modelle der Euro-6-Norm. Die Weisung sei aus "Gründen des Umweltschutzes" ergangen, erklärte das Bundesamt vor dem Hintergrund der Diesel-Abgasaffäre.

Gabriel weist Boykott-Aufruf Erdogans gegen deutsche Parteien scharf zurück

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den Boykott-Aufruf des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen deutsche Parteien scharf zurückgewiesen. "Das ist ein bislang einmaliger Akt des Eingriffs in die Souveränität unseres Landes", sagte Gabriel den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND - Samstagsausgaben). Mit seinem Vorgehen zeige Erdogan, "dass er die Menschen in Deutschland gegeneinander aufhetzen will."

Brexit stärkt offenbar Zusammenhalt in anderen EU-Ländern

Der geplante Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union hat in anderen Ländern offenbar die grundsätzliche Zustimmung zur Union gestärkt. In acht EU-Ländern spricht sich eine deutliche Mehrheit der Bürger für mehr europäische Zusammenarbeit aus, wie eine am Freitag von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichte Umfrage ergab. Besonders stark ist diese Haltung in Deutschland ausgeprägt.

Weiterer Giftstoff in Desinfektion für Hühnerställe entdeckt - Magazin

Im Skandal um mit Fipronil verseuchte Hühnereier ist einem Bericht zufolge ein weiterer gefährlicher Wirkstoff in der Desinfektionslösung Dega 16 gefunden worden. Es handle sich um das Pestizid Amitraz, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf einen vertraulichen Lagebericht des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Bundesregierung warnt Libyen vor illegaler Einschränkung der Seenotrettung

In der Debatte um die Flüchtlingsrettung vor der libyschen Küste hat Deutschland die Regierung in Tripolis zur Einhaltung internationalen Rechts ermahnt. Das Auswärtige Amt erklärte am Freitag in Berlin, dass es durch die Einrichtung eines libyschen Such- und Rettungsbereichs keine Einschränkungen der Seenotrettung durch Nichtregierungsorganisationen geben dürfe. Das habe die Bundesregierung auch in Gesprächen mit libyschen Vertretern deutlich gemacht.

Polizei: Attentäter von Barcelona womöglich bei Einsatz in Cambrils erschossen

Der Attentäter von Barcelona, der zunächst entkommen war, ist nach jüngsten Erkenntnissen der katalanischen Polizei womöglich bei einem Polizeieinsatz in Cambrils erschossen worden. "Die Untersuchung geht in diese Richtung, es gibt mehrere Indizien, aber wir haben keinen konkreten Beweis", sagte ein Polizeisprecher am Freitag vor Journalisten in Barcelona. Drei der fünf mutmaßlichen Attentäter, die bei dem Einsatz in Cambrils erschossen wurden, seien inzwischen identifiziert.

Vierte Festnahme im Zusammenhang mit den Anschlägen in Spanien

Im Zusammenhang mit den Anschlägen in Spanien ist eine vierte Festnahme erfolgt. In einer Twitter-Mitteilung der katalanischen Polizei hieß es am Freitag: "Festnahme einer vierten Person, die mit den Ereignissen der vergangenen Stunden in Cambrils und Barcelona im Zusammenhang steht." Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt, auch der Ort der Festnahme wurde nicht mitgeteilt.

Syrische Armee umzingelt IS-Kämpfer in der Wüste

Die syrische Armee hat Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der Wüste im Zentrum des Landes praktisch vollständig umzingelt. Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Freitag mitteilten, kreisten die Regierungstruppen die an der Grenze der Provinzen Homs und Hama gelegene Ortschaft Okairbat und die 44 umliegenden Siedlungen ein.

Oberstes Gericht Israels stoppt nachträgliche Legalisierung von Siedlungen

Der Oberste Gerichtshof Israels hat die nachträgliche Legalisierung jüdischer Siedlungen auf dem Land von Palästinensern gestoppt. Der Richter Neal Hendel setzte eine gesetzliche Neuregelung vom Februar aus, wie aus Dokumenten hervorgeht, die am Donnerstag ausgefertigt wurden und der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlagen. Mit der Anordnung des Richters wird die Anwendung des Gesetzes auf unbestimmte Zeit verhindert.

Trump fordert Beendigung des islamischen Terrorismus "mit allen Mitteln"

US-Präsident Donald Trump hat die Weltgemeinschaft aufgefordert, islamischen Terrorismus "mit allen notwendigen Mitteln" zu beenden. "Der radikale islamische Terrorismus muss mit allen notwendigen Mitteln gestoppt werden!", forderte Trump am Freitag in einer Botschaft im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

KANADA:

Juli Verbraucherpreise +1,2% gg Vorjahr

Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,2% gg Vorjahr

Juli Verbraucherpreise unverändert gg Vm

