Wochenausblick: Trump-Unsicherheit und Terrorangst beenden DAX-Erholung

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach einem freundlichen Start in die zurückliegende Handelswoche ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt in der zweiten Wochenhälfte ins Stocken geraten. Das politische Chaos in Washington, Unsicherheiten bezüglich der künftigen Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks und die Terrorangst nach den Anschlägen in Spanien belasteten am Donnerstag und Freitag die Stimmung. Im Vergleich mit dem Schlusskurs der Vorwoche konnte der DAX immerhin noch um rund ein Prozent zulegen.

Wochengewinner im DAX waren nach starken Quartalszahlen die Aktien der Energieversorger RWE und E.ON. Die beiden Versorger profitierten im zweiten Quartal vor allem von der Rückzahlung der Atomsteuer, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Steuer Anfang Juni als nicht verfassungskonform eingestuft hatte. Nach der Pleite des Konkurrenten Air Berlin konnten außerdem die Lufthansa-Aktien ihren Höhenflug fortsetzen. Wochenverlierer waren die Aktien der Deutschen Bank, die unter anderem von der schwächeren Zinsfantasie in den USA in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Unternehmen im Fokus

Die Berichtssaison in Deutschland ist so gut wie zu Ende. In der kommenden Handelswoche melden unter anderem noch CTS Eventim, Francotyp-Postalia, Vectron Systems und zooplus ihre Zahlen für das zweite Quartal.

Wichtige Termine

22.08.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen August

23.08.: Frankreich - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August (vorläufig)

23.08.: Deutschland - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August (vorläufig)

23.08.: Eurozone - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August (vorläufig)

24.08.: USA - Beginn der Notenbanktagung in Jackson Hole

25.08.: Deutschland - BIP 2. Quartal (2. Veröffentlichung)

25.08.: Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex August

25.08.: USA - Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.180/12.200/12.300/12.340/12.410 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.090/12.075/11.940/11.850/11.800 Punkte

Gemessen am letzten Wochenausblick und auch den Tagesanalysen meines Kollegen Henry Philippson gab es an der abgelaufenen Handelswoche im DAX® aus Tradersicht wohl kaum etwas zu monieren. Sowohl der Anstieg in der ersten Wochenhälfte als auch der Kursverfall in der zweiten Wochenhälfte ließen sich technisch sehr gut ableiten. Ausnahmsweise stellte der Index also keine Fallen auf.

Die Ausgansglage für die kommende Woche ist wie folgt: Verteidigt der Index 12.090/12.075 Punkte, bewahren sich die Käufer die Restchance auf eine zweite Aufwärtswelle in Richtung des vorherrschenden Abwärtstrends. Um 12.300 Punkte liegt aber eine massive Widerstandszone im Chart, die nur schwer, beispielsweise mit einer Kurslücke, zu überwinden sein dürfte. Erst über 12.340 Punkten wäre der Weg gen Norden frei.

Unter 12.075 Punkten trübt sich das Chartbild im DAX® wieder deutlicher ein. Unter 11.940 Punkten wäre der Index reif für die nächste Abwärtswelle auf 11.850 und 11.800 Punkte. Angesichts der zunehmend kippenden US Indizes sollten Anleger einmal mehr Vorsicht walten lassen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 27.07.2017 - 18.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 18.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 45,76 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 56,17 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2017; 17:10 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 33,82 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 25,17 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2017; 17:12 Uhr

