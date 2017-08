Nach dpa-Informationen wurden am Freitag in Berlin Gespräche zwischen Lufthansa und Air Berlin aufgenommen. Der deutsche Marktführer Lufthansa will sich einen grossen Teil der Flugzeuge von Air Berlin sichern. Die Bundesregierung nimmt nach eigenen Angaben keinen Einfluss auf die Verhandlungen. Der Übernahmekandidat wollte ...

