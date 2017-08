Warburg Research senkt Stada auf 'Sell' - Ziel 66,25 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Stada nach der letztlich doch erfolgreichen Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 66,25 Euro belassen. Selbst seine positivsten Annahmen für die Geschäftsentwicklung des Generikaherstellers entsprächen nicht dem Kaufgebot von 66,25 Euro je Aktie, begründete Analyst Ulrich Huwald sein neues Votum in einer Studie vom Freitag.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Vestas auf 675 Kronen - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen von 700 auf 675 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Douglas Lindahl kürzte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) bis 2019 angesichts konservativerer Wachstums- und Margenannahmen. Das zweite Quartal des Windkraftanlagen-Herstellers habe ein gemischtes Bild gezeigt.

NordLB hebt Ziel für Talanx auf 38 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Talanx von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Volker Sack passte seine Schätzungen in einer Studie vom Freitag an den optimistischeren Ausblick des Versicherers an. In Erwartung einer relativ starken Hurrikansaison sieht er aber kaum Kurspotenzial.

Independent hebt Ziel für Lufthansa auf 22 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa mit Blick auf die Insolvenz von Air Berlin von 21 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Konkurrent dürfte außer mit der Lufthansa unter anderem noch mit dem Billigflieger Easyjet über die Übernahme von Unternehmensteilen verhandeln, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag. Einem Pressebericht zufolge sei der Luftfahrtunternehmer Hans Rudolf Wöhrl ein weiterer Interessent. Insgesamt sei die Branchenkonsolidierung für die Lufthansa positiv. Doch Easyjet könnte zum starken Konkurrenten auf dem deutschen Markt werden.

Independent hebt Ziel für Wirecard auf 75 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wirecard nach Zahlen von 68 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Zahlungsabwickler habe im zweiten Quartal erfreulich abgeschnitten und zudem den angehobenen Ausblick angehoben, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Freitag. Die derzeitige Wachstumsdynamik werde vom starken Internethandel getrieben, sollte sich aber langsam abschwächen. Seit Jahresbeginn befinde sich die Aktie zudem in einem Aufwärtstrend und habe regelmäßig neue Rekordstände erreicht.

Baader Bank startet Ceconomy mit 'Buy' - Ziel 11 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Aktie des Elektronikhändlers Ceconomy mit "Buy" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen. Ceconomy sei eine Margenerholungsstory mit attraktivem Chance/Risiko-Profil, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Freitag. Ceconomy ist im Zuge der Aufspaltung des Handelskonzerns Metro aus Media-Saturn hervorgegangen.

Commerzbank hebt Munich Re auf 'Buy' - Ziel hoch auf 200 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Munich Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 200 Euro angehoben. Stabile bis leicht steigende Gewinne aus dem Rückversicherungsgeschäft, zusätzliche Gewinne der Erstversicherungstochter Ergo und das Aktienrückkaufprogramm ermöglichten ein Gewinnwachstum je Aktie von jährlich 10 Prozent von 2018 bis 2020, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Freitag. Zwar bleibe er bei seiner vorsichtigen Haltung für das Nichtleben-Rückversicherungsgeschäft, hält aber Preisanhebungen dennoch für möglich.

Jefferies hebt Ziel für HHLA auf 29 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HHLA von 23 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern baue seinen Marktanteil im Hamburger Hafen aus, weshalb er seine Gewinnschatzungen deutlich erhöht habe, schrieb Analyst David Kerstens in einer Studie vom Freitag.

Berenberg senkt Ziel für Merck KGaA auf 109 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für das zweite Quartal von 110 auf 109 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe erwartungsgemäß abgeschnitten und den Gewinnausblick bestätigt, aber das Umsatzziel gesenkt, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Freitag. Seine Schätzung und das neue Kursziel berücksichtigten die Resultate sowie Wechselkurseffekte.

Barclays hebt Ziel für Fiat Chrysler auf 13 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fiat Chrysler nach einem Analystenwechsel von 10,20 auf 13,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Autobauer sei offen für strategische Optionen, weshalb er seinen Bewertungsabschlag reduziert habe, schrieb der nun für Fiat Chrysler zuständige Analyst Brian Johnson in einer Studie vom Freitag. Das neue Kursziel begründete er zudem mit besseren Gewinnperspektiven.

