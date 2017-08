Klartext: BYD und Wirecard

Liebe Leserin, lieber Leser,

so langsam ist die "Quartalszahlen-Saison" durch, oder? Nicht ganz: Noch stehen bei einigen Unternehmen die Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2017 bzw. die Halbjahreszahlen aus. Beispiel: BYD.

Chart BYD Aktie

Dargestellt ist der Kursverlauf in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

Der Anbieter von Elektro-Autos teilte mit, dass sich das "Board" des Unternehmens am 28. August 2017 treffen wird, um - neben anderen Themen ("among other things") - die Halbjahreszahlen zu besprechen und zu genehmigen. Recht interessant finde ich den Ansatz von BYD, auch auf Elektro-Busse für den öffentlichen Nahverkehr zu setzen. Da wurden bereits Exemplare in Großstädte weltweit geliefert. Da geht es bisher um eher kleine Stückzahlen - doch wenn sich diese im täglichen Einsatz bewähren, könnte es schöne Folgeaufträge geben.

BYD: Am 28.8.2017 trifft sich das Board des Unternehmens

Feine Sache, wenn es funktioniert: Denn gerade in Metropolen ist bekanntlich die Abgasbelastung eher hoch. Wenn da die Busse des öffentlichen Nahverkehrs auf Elektro-Busse umstellen, könnte das für die dortige Lebensqualität vorteilhaft sein. Na mal abwarten. Im ersten Quartal 2017 hatte BYD laut eigenen Angaben Umsätze von rund 21,05 Mrd. Renminbi verzeichnet, was einem Plus von 3,75% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach. Allerdings sank der Gewinn pro Aktie demnach um deutliche 37,5%, von 0,32 Renminbi auf 0,20 Renminbi. Schwarze Zahlen werden jedenfalls geschrieben - ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Tesla, die erst noch zeigen müssen, dass sie auch profitabel arbeiten können.

Dann der Blick auf Wirecard:

Die Wirecard-Aktie zeigt sich auch nach der Vorlage der Halbjahreszahlen weiterhin in einer starken Position. Am Freitag gab es zunächst Gewinnmitnahmen bzw. Gegenwind vom Gesamtmarkt. Im weiteren Handelsverlauf aber schaffte es die Aktie, sich auf das Vortagesniveau heranzuarbeiten. Und das ist nicht nur das Vortagesniveau, sondern auch das Jahreshoch und noch genauer gesagt: Das Allzeithoch! Charttechnisch gesehen ist damit die Luft nach oben gewissermaßen frei. Die jüngsten Halbjahreszahlen sahen gut aus. So war beispielsweise das Ergebnis nach Steuern von 77,0 Mio. Euro auf 104,5 Mio. Euro gestiegen - ein Plus von 35,8%. Inzwischen habe ich mir die 92seitigen kompletten Zahlen angeschaut und fand da auch Dinge, die nicht so gut aussehen. Konkret:

Wirecard: Aktienkurs derzeit nahezu auf Allzeithoch

So sank der Gewinn pro Aktie im ersten Halbjahr von 1,35 Euro auf 0,85 Euro. Das ist natürlich ernüchternd. Wie kann das sein, dass der Gewinn pro Aktie sinkt, wenn das Ergebnis nach Steuern so stark gestiegen ist? Dies vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Aktien im Jahresvergleich mit exakt 123.565.586 Stück unverändert blieb? Da fand ich auf S. 34 die Angabe, dass sich das Finanzergebnis im ersten Halbjahr 2017 auf rund -9,64 Mio. Euro belief. Im Vorjahreszeitraum waren es +83,6 Mio. Euro. Aha! Wie kam dieser gewaltige Unterschied zustande?

Zu einem bedeutenten Teil dadurch: Im Vorjahr wurde eine Beteiligung an die Visa Inc. verkauft, es gab da eine Gegenleistung von insgesamt rund 91,6 Mio. Euro. Einmalige Sache also. Mit anderen Worten: Wenn das rausgerechnet wird, dann gibt es beim Finanzergebnis gar keinen so großen Unterschied. Wirecard wächst also stark und arbeitet profitabel und der Gewinn pro Aktie lag im ersten Halbjahr bei 0,85 Euro. Die Frage ist natürlich, ob das mittlerweile nicht schon alles im Kurs "drin" ist.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Wenn ich mich an eine bestimmte Lebensweise gebunden fühle, zwinge ich sie deswegen nicht (…) aller Welt auf; ich kann mir Tausende von entgegengesetzten Lebensformen vorstellen und für gut befinden." - Michel de Montaigne

Schönes Wochenende!



Ihr

Michael Vaupel