Im Nahen Osten verliert die Terrormiliz IS immer mehr Boden. Eine Gefahr für Europa: Hunderte Kämpfer kehren in ihre Heimatländer zurück, mit jeder IS-Niederlage mehr. Eine Herausforderung für die Sicherheitsdienste.

Die Bilder aus Mosul sind gerade erst verblasst. Jubelnd feuerten irakische Soldaten Salven in die Luft und feierten nach acht Monaten härtester Straßenkämpfe ihren Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat. Zeitgleich sind in der syrischen IS-Hochburg Raqqa die alliierten Angreifer bis ins Stadtzentrum vorgedrungen. Zwei Drittel ihres einstigen Territoriums haben die Anhänger von Abu Bakr al-Baghdadi inzwischen verloren. Und es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Reste des blutrünstigen Gottesstaates in Trümmern liegen.

Die doppelte Tragödie von Barcelona und Cambrils jedoch zeigt - wie zuvor die Anschläge in London, Manchester, Nizza, Brüssel, Paris und Berlin - mit einem militärischen Erfolg auf dem nahöstlichen Schlachtfeld ist der IS keineswegs besiegt. Im Gegenteil - für Europa könnten nach einem Ende des "Islamischen Kalifates" die Terrorgefahren ganz neue Dimensionen annehmen. Denn die bedrängten Gotteskrieger werden sich womöglich weit mehr als bisher auf Attentate in der westlichen Welt konzentrieren, ...

