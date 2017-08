New Gold produziert das Edelmetall besonders kostengünstig, BP ist eine Dividendenperle und Zypern-Anleihen sind wieder attraktiv. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: New Gold - Staatlicher Goldraub ausgeschlossen

Springt der Goldpreis kräftig an, freut das Goldminenbetreiber gleich doppelt. Sie verdienen mehr an den Goldverkäufen, und der Wert ihrer Reserven erhöht sich. Wenn die Lagerstellen aber in politisch instabilen Regionen mit einer sehr dehnbaren Auslegung von Eigentumsrechten liegen, dann ist das nicht ohne Risiko. Denn ein steigender Goldpreis könnte bei den Behörden dort Begehrlichkeiten wecken. Es besteht ein latentes Risiko, dass es zu Verstaatlichungen kommt.

Rechtssicherheit finden Bergbaufirmen dagegen in Australien, Kanada, Mexiko und den USA. Das kanadische Goldunternehmen New Gold betreibt in diesen Ländern vier Minen und entwickelt zwei vielversprechende Lagerstätten. Über 90 Prozent der wirtschaftlich abbaubaren Reserven von insgesamt 14,7 Millionen Unzen lagern in Kanada. New Gold peilt in seinen produzierenden Minen in diesem Jahr eine Fördermenge von 330.000 bis 370.000 Unzen an. Dazu dürften noch gut 50 000 Unzen aus der neuen Mine Rainy River kommen, die in den nächsten Wochen die Produktion aufnimmt. Diese Mine allein verspricht eine zusätzliche Jahresfördermenge von 325.000 Unzen. New Gold förderte das Gold zuletzt zu Gesamtkosten je geförderter Unze von 737 Dollar. In diesen Kosten enthalten sind auch der nachhaltige Investitionsaufwand, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie Explorations- und Umweltsanierungskosten. Im Branchenvergleich zählt New Gold damit zu den kostengünstigsten Goldproduzenten.

Aktientipp: BP - Keine Angst vor der Elektromobilität

Der britische Energiekonzern BP ist eine Dividendenperle. Wahrscheinlich bekommen Anleger für das Jahr 2017 umgerechnet 0,34 Euro je Aktie (verteilt über vier Quartale). Bei Kaufkursen um fünf Euro wären das 6,8 Prozent Rendite. Der Vorteil: Großbritannien gehört zu den wenigen Ländern, in denen keine Quellensteuer abgezogen wird. Für die BP-Dividende wird, wie bei deutschen Aktien, nur Abgeltungsteuer hierzulande fällig.

Ziemlich sicher ist die Dividende auch. Nur einmal in den vergangenen Jahrzehnten, nach der von BP verursachten Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 2010, fielen die Zahlungen für drei Quartale aus. Seit 2011 fließen sie wieder. Und daran dürfte sich auf absehbare Zeit nichts ändern.

Mit 1,6 Milliarden Dollar Nettogewinn hat BP im ersten Halbjahr dank höherer Ölpreise und erfolgreicher Kostensenkungen mehr als erwartet verdient. Im zweiten Halbjahr dürften die Gewinne weiter anziehen, da dann geringere Rückstellungen für Altlasten aus dem Öldesaster von 2010 anfallen. Zugleich werden deshalb auch die Nettoschulden, die zum Halbjahr auf fast 40 Milliarden Dollar gestiegen sind, wieder sinken. Ein Problem sind sie ohnehin nicht bei 98 Milliarden Dollar Eigenmitteln und 37 Prozent Eigenkapitalquote in der Bilanz.

Der globale Ölverbrauch, der seit Jahrzehnten kontinuierlich steigt, wird nach Prognosen der amerikanischen Energiebehörde EIA 2018 erstmals 100 Millionen Barrel pro Tag erreichen. Angst vor dem E-Auto müssen Anleger des Ölkonzerns BP nicht haben. Goldman Sachs rechnet damit, dass der Ölkonsum 2030 seinen Peak markiert, eine Studie der Universität California plädiert für 2040. Spätestens bis dahin sollte BP sein jetzt schon bestehendes Geschäft mit Gas, Windkraft und Biokraftstoffen kräftig ausgebaut haben.

Aktientipp CIR und Rückblick Southern Copper

Aktientipp: CIR - Investieren wie Carlo De Benedetti

Die Compagnie Industriali Riunite (CIR) ist eine Beteiligungsholding aus Italien, die 1976 vom berühmten italienischen Unternehmer und Manager Carlo De Benedetti gegründet wurde. Dessen Familienholding Confide - Gruppo De Benedetti kontrolliert noch 45,85 Prozent des Aktienkapitals, das Unternehmen selbst besitzt 16,94 Prozent der eigenen Aktien.

Den Kern der Beteiligungen bilden die drei Branchen Medien, Automobil und Gesundheit. Zur Mediengruppe Gedi (CIR-Anteil 45,3 Prozent) gehören unter anderem die Tageszeitungen "La Repubblica" und "La Stampa", das Wochenmagazin " L'Espresso" sowie Radio- und TV-Stationen. Der Automobilzulieferer Sogefi (Anteil 56,8 Prozent) gehört zu den führenden Anbietern von Filtersystemen und Luftansaug- und Motorkühlsystemen. Der Gesundheitskonzern KOS (Anteil 59,5 Prozent) betreibt 77 Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Diagnostik-, Reha- und Therapiezentren mit insgesamt mehr als 7300 Betten.

Dieses Jahr steigerten die Beteiligungen bis Ende Juni den konsolidierten Umsatz um 5,6 Prozent auf 1,392 Milliarden Euro, der Nettogewinn ...

