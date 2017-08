Es ist ein Trauerspiel, wenn man die Kursentwicklung des deutschen Biotech-Unternehmens Mologen betrachtet. Gerade hatte sich die Aktie deutlich auf dem Weg nach oben gemacht, nun verlor das Papier innerhalb kürzester Zeit mehr als die Hälfte an Wert. Was war passiert? Bei den letzten beiden Studien IMPULSE bei fortgeschrittenem kleinzelligen Lungenkrebs und TEACH bei HIV hat Mologen die primären Endpunkte verfehlt. DER AKTIONÄR hat deswegen bei der Vorstandschefin Dr. Mariola Söhngen nachgefragt, was die Ergebnisse für Mologen bedeuten.

