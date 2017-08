Der Investor Carl Icahn tritt als Berater von US-Präsident Donald Trump zurück. Er wolle nicht, dass ein Streit um seine Rolle die Präsidentschaft belaste, schrieb Icahn an Trump.

US-Präsident Donald Trump hat erneut einen informellen Berater aus der Geschäftswelt verloren: Der Milliardär und Investor Carl Icahn erklärte am Freitag in einem Brief an Trump, mit seinem Rücktritt wolle ...

