Hamburg (ots) - Die Hamburger Bauer Media Group soll Interesse an einer Übernahme des französischen Radiokonzerns NRJ Group haben. Laut Branchenspekulationen gab es dazu bereits Gespräche mit dem NRJ-Gründer und -Hauptaktionär Jean-Paul Baudecroux. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). Eine Bauer-Sprecherin wollte das Thema auf 'new business'-Anfrage nicht kommentieren. Der 71-jährige Baudecroux hält rund 80 Prozent der Anteile an der NRJ Group. Gerüchte über einen möglichen Verkauf der Gruppe gab es in den vergangenen Jahren schon des Öfteren.



Der französische Konzern ist mit seinen 'Energy'-Stationen in zahlreichen Märkten vertreten - auch in Deutschland. Mit über 600 Frequenzen in 15 Ländern sieht sich 'Energy' als größte internationale Hörfunk-Marke. Die vor allem durch ihr Zeitschriftengeschäft bekannte Bauer Media Group verfügt über 100 Sender in Polen, Großbritannien, der Slowakei und Skandinavien. In ihrer Heimatstadt hält sie eine Beteiligung am Privatkanal Radio Hamburg.



