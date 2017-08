Berlin-Spandau steht an diesem Samstag im Zeichen des Protests: Neonazis stehen dort diversen linken Gruppen gegenüber. Anlass ist der Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß.

Mehrere Hundert Teilnehmer linker Gruppen haben in Berlin-Spandau mit einem Protestzug gegen einen Neonazi-Aufmarsch demonstriert. Rund 500 Rechtsextreme starteten am Samstagmittag eine Demo in der Nähe des Bahnhofs, wo Polizisten die Teilnehmer zuvor umfassend kontrolliert hatten. Nach kurzer Zeit wurde der Zug der Rechten von linken Demonstranten ...

