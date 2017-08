Berlin (ots) - Berlin - CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat im Falle eines schwarz-gelben Wahlsiegs bei der Bundestagswahl rasche Steuersenkungen angekündigt. "Das wird geräuschfrei und schnell gehen", sagte er im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag".



