Die britische Großbank Barclays verfolgt mit Hilfe von Geräten, wann sich Mitarbeiter an ihrem Platz aufhalten - angeblich um die Kosten für Miete und Energieverbrauch zu senken. Gewerkschafter sind besorgt.

Wenn sich der Arbeitgeber um das Befinden seiner Arbeitnehmer sorgt, ist das eigentlich löblich. Doch Barclays könnte übertrieben haben. So entdeckten vor Kurzem die Mitarbeiter der britischen Großbank kleine, schwarze Boxen auf der Unterseite ihres Tisches, wie mehrere von ihnen der Nachrichtenagentur Bloomberg berichten. Die Boxen mit dem Namen "Occupeye" von der in Großbritannien ansässigen Firma Blackburn enthalten Sensoren, die erfassen, ob und zu welcher Zeit sich Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz aufhalten.

Laut Webseite des Anbieters soll das helfen, den vorhandenen Büroraum besser zu nutzen und Ineffizienzen - etwa beim Energieverbrauch - zu reduzieren. Zugleich wird befürchtet, dass die Geräte auch praktisch sein könnten, wenn es darum geht, herauszufinden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...