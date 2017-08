Ernteausfälle beim wichtigen Orangen-Land Südafrika könnten das Angebot in Europa verknappen. In der Ostkap-Provinz verschlimmert ein Phänomen die Lage, das zuletzt 1939 auftrat. Verbrauchern drohen Preiserhöhungen.

Europas Verbrauchern drohen angesichts eines knapper werdenden Angebots höhere Preise bei Qualitätsorangen. Grund ist ein drastischer Ernteausfall in einigen Anbaugebieten Südafrikas, das mit einem Exportwert von gut 601 Millionen Dollar (512 Millionen Euro) nach Spanien und den USA als weltweit drittgrößter Orangen-Exporteur gilt. In dem Kap-Staat geht 70 Prozent der Zitrusfrucht-Ernte in den Export, dessen Volumen seit 2012 um fast ein Viertel gewachsen ist. Seit dort die Holländer erstmals im 17. Jahrhundert Orangenbäume anpflanzten, hat sich daraus eine ganze Industrie entwickelt. Sie befindet sich gerade im Jammertal.

"Wir erleben aktuell eins der schlimmsten Jahre seit Bestehen unseres Unternehmens", klagt Snyman Kritzinger von der Genossenschaft Grown4u in der Ostkap-Provinz. In der mit Niedersachsen verbandelten Provinz - sie ist eines der wichtigsten Anbaugebiete des Kap-Staates - schätzt er die Ernteeinbußen bei Orangen auf 30 bis 50 Prozent. Kritzinger schließt angesichts des knappen Angebots Preissteigerungen nicht aus. Ursache waren ungünstige Wetterbedingungen ...

