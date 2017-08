Der Fastfoodriese McDonald's kämpft seit langem mit Schwierigkeiten in China. Nun soll eine neue Strategie helfen. Ein Deal mit Immobilienentwicklern sieht vor, die Zahl der Filialen in fünf Jahren zu verdoppeln.

Die neuen Besitzer von McDonald's China verbünden sich mit den größten Immobilienentwicklern des Landes, um sich die besten Standorte zu sichern. Auf diese Weise wollen sie den Konkurrenten KFC einholen.

McDonald's China, zu deren Investoren staatliche Gesellschaften wie Citic und Citic Capital Partners gehören, ist beispielsweise eine strategische Allianz mit dem Immobilienentwickler China Evergrande eingegangen, um als erstes einen Blick auf Filialflächen in 250 Städten werfen zu können. Das erklärte Zhang Yichen, Chairman des chinesischen Franchisenehmers, in einem Interview mit Bloomberg. Das Unternehmen arbeite gerade an ähnlichen Vereinbarungen mit China Vanke und China Overseas Land & Investment.

"All diese Entwickler sind sehr nah an Citic. Es ist sehr einfach für uns, sie ausfindig zu machen", sagte Zhang, der auch Chef von Citic Capital ist. "Dies ist eine Strategie, die Sie nicht in den USA finden werden."

Die Partnerschaften zielen darauf ab, McDonald's bei der Erreichung des Ziels zu helfen, die Anzahl der Verkaufsstellen ...

