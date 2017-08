Nachdem der Bahnhof der südfranzösischen Stadt Nimes am Samstagabend kurzzeitig gesperrt und evakuiert worden war, hat die Polizei Entwarnung gegeben. "Retour à la normale", twitterten die Behörden, nachdem zuvor dazu aufgerufen war, den Bereich um den Bahnhof zu meiden.

In Medienberichten war von bis zu drei Bewaffneten die Rede, die angeblich das Feuer eröffnet hätten. Dies wurde nicht bestätigt. Nach dem Terroranschlag in Barcelona war die Nervosität auch in Frankreich erhöht. Die Behörden hatten die Sicherheitsvorkehrungen für die Spanien-Rundfahrt "Vuelta a España" erhöht.

Das Radrennen begann am Samstag in Nimes.