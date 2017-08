Druck von einzigartigen Formen mit Zucker und anderen Zutaten



Atlanta und Rock Hill, South Carolina (ots/PRNewswire) - CSM

Bakery Solutions, ein internationaler Marktführer der

Backwarenbranche für Zutaten, Produkte und Dienstleistungen, und 3D

Systems Corporation (NYSE: DDD), der Initiator für 3D-Druck und

3D-Lösungen, gaben heute den Abschluss einer Vereinbarung bekannt, um

bei Entwicklung, Verkauf und Vertrieb von 3D-Druckern, -Produkten und

-Materialien für die Lebensmittelindustrie zusammenzuarbeiten.



Die globale Vereinbarung ermöglicht den beiden Branchenführern

eine Bündelung ihrer Kräfte, um innovative und kreative, über

3D-gedruckte kulinarische Produkte auf den Markt zu bringen. CSM wird

die Entwicklung des ChefJet Pro 3D-Druckers von 3D Systems

unterstützen und die Exklusivrechte über dessen Nutzung erhalten, um

hochauflösende farbenfrohe Lebensmittelprodukte für das

professionelle kulinarische Umfeld herzustellen.



"Wir sind sehr gespannt darauf, was diese Chance für die

Lebensmittelindustrie bedeuten kann", sagte Marianne Kirkegaard,

President und CEO von CSM.



"Unsere Vereinbarung mit 3D Systems hat das Potenzial, die

Lebensmittelindustrie neu zu gestalten", fügte sie hinzu. "In vielen

unterschiedlichen Branchen hat 3D-Druck zu einem Wandel beigetragen

und alles spricht dafür, dass das Gleiche für die

Lebensmittelindustrie möglich sein kann. Wir freuen uns sehr, mit 3D

Systems zusammenzuarbeiten und mithilfe ihrer Plattform die

Leistungen weiter auszubauen und die kulinarischen Möglichkeiten zu

erweitern."



Vyomesh Joshi, President und CEO von 3D Systems, äußerte sich

ähnlich optimistisch über die Vereinbarung.



"Unser umfassendes und vielfältiges Portfolio mit Materialien ist

für ein breites Spektrum von Anwendungen und Leistungen im Bereich

3D-Druck ideal geeignet - von kulinarischen bis hin zu industriellen

Einsatzmöglichkeiten", erläuterte er. "Wir setzen unseren Kurs fort,

Innovationen voranzubringen und strategische Partnerschaften mit

Branchenführern zu erkunden, und aus diesem Grund ist unsere

Kooperationsvereinbarung mit CSM perfekt geeignet, um unsere

Technologie und Fähigkeiten optimal einzusetzen und die

Anwendungsmöglichkeiten und Materialien zu erweitern."



Die Partnerschaft ermöglicht kooperative Forschung und

Entwicklung, Technik, Design und Drucker-Entwicklung, die sich auf

die spezifische Beschaffung, Entwicklung von Lebensmittelprodukten

und auf Pläne zur Markteinführung konzentrieren werden. Nach

sorgfältiger Analyse, ausführlichen Diskussionen, Planungen und

Marktforschung haben CSM und 3D Systems diese Vereinbarung formell

ausgearbeitet und beginnen derzeit mit der Arbeit, um Prototypen auf

den Markt zu bringen.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf

historische Fakten beziehen, sind sogenannte zukunftsgerichtete

Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von

1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem

Erwartungen in Bezug auf die Wirkung und den Erfolg der strategischen

Partnerschaft zwischen 3D Systems und CSM Bakery Solutions sowie die

Fähigkeit, kulinarische 3D-Produkte und -Designs durch diese

Kooperation oder auf andere Weise auf den Markt zu bringen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und

Unsicherheiten, einschließlich jener, die in den von 3D Systems und

CSM Bakery Solutions regelmäßig bei der Securities and Exchange

Commission eingereichten Berichten dargestellt werden, sowie weiteren

Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl die

Unternehmensleitung davon ausgeht, dass die in den

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen

angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine

verlässliche Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar

und sollten auch nicht als solche betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind ebenfalls nicht notwendigerweise als

präzise Hinweise auf Zeiträume zu betrachten, in denen solche

Leistungen oder Ergebnisse erzielt werden können. Diese Informationen

werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden

Pressemitteilung bereitgestellt und 3D Systems und CSM Bakery

Solutions übernehmen keinerlei Verpflichtung, jegliche

zukunftsgerichteten Aussagen, die von der Unternehmensleitung oder in

deren Namen abgegeben wurden, aufgrund von neuen Informationen,

zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren

oder zu revidieren.



Über CSM Bakery Solutions



CSM Bakery Solutions ist ein Weltmarktführer bei Backzutaten,

-produkten und -dienstleistungen für den Einzelhandel und den

Gastronomiemarkt sowie für handwerkliche und industrielle Bäckereien.

CSM dient mehr als 45.000 Kunden in über 100 Ländern und verfügt über

ein umfassendes Portfolio an bekannten Marken, die Spezialzutaten

(Trockenmischungen, Zuckerguss, Glasuren, Mischungen, Garnierungen,

Ausbackteig, gefrorenen Teig und weitere) sowie Fertigprodukte

(Kuchen, Donuts, Muffins, Brownies, Cookies, Spezialbrot, feine

Backwaren und weitere) anbieten. Die CSM-Palette aus Traditionsmarken

umfasst einige der renommiertesten Namen der Branche: Brill, Henry &

Henry, MeisterMarken, Multifoods und Waldkorn, um nur einige wenige

zu nennen.



Über 3D Systems



3D Systems stellt umfassende 3D-Produkte und -Dienstleistungen

bereit, zu denen 3D-Drucker, Druckmaterial, Fertigungsdienste auf

Abruf und digitale Designtools gehören. Die Lösungen des Unternehmens

unterstützen fortschrittlichste Anwendungen von der

Produktdesign-Werkstatt über die Fertigungsstätten bis hin zur

Betriebssteuerung. Die Leistungsangebote von 3D Systems für

hochpräzise Gesundheitsversorgung umfassen Simulation, virtuelle

Operationsplanung und den Druck von medizinischen und

dentalmedizinischen Geräten sowie von patientenspezifischen

chirurgischen Instrumenten. Als Initiator des 3D-Drucks und Gestalter

von zukunftsweisenden 3D-Lösungen hat 3D Systems in seiner

30-jährigen Unternehmensgeschichte Fachkräfte und Unternehmen

befähigt, ihre Designs zu optimieren, die Arbeitsabläufe zu

transformieren, innovative Produkte auf dem Markt einzuführen und

neue Geschäftsmodelle zu fördern.



