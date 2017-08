Der DAX sucht nach einer Richtung. Nach unten hält der Boden bislang, doch nach oben geht es für den Index ebenfalls nicht voran. Die Situation bleibt kritisch. Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Adidas, Lufthansa, ThyssenKrupp, Continental, Apple, IBM, Microsoft und Gold.

der DAX schloss zum Ende der 33. Kalenderwoche bei 12165 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12014 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der letzten Woche vom 14. bis 18. August um 151 Zähler oder 1,3 Prozent höher. Denn nachdem der DAX zum Ende der Vorwoche unter die Unterstützung um 12100 Punkte gefallen war, nahm er die von 12100 bis 12300 Punkten verlaufende Seitwärtsphase bereits zum Start in die neue Woche auf und hielt die Unterseite zuletzt am Freitag. Ebenso bestätigte der Index zur Wochenmitte die Oberseite als Widerstand.

Der DAX ist am Freitag unter die Marke von 12100 Punkten gefallen, konnte sich in Folge aber wieder etwas erholen. Der Leitindex notierte zuletzt im Bereich von 12170 Punkten. Halte diese Marke, sei direkt mit weiter nachgebenden Kursen zu rechnen. Und solange 12400 Punkte halten, sei weiter ein Rückgang bis 11800 Punkte zu erwarten. Saisonal seien bis Oktober fallende Kurse zu erwarten, kurze Erholungen dazwischen allerdings ebenso normal, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...