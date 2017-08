Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine ganz besondere Show-Performance für die "Alles"-Bewohner, Rollladen-Flirt zwischen Sarah Knappik und Dominik Bruntner und erneuter Zoff im "Nichts" - dieses Mal geraten Steffen von der Beeck und Sarah Knappik aneinander. "Promi Big Brother" behauptet sich weiter sehr gut: 13,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen die Ereignisse an Tag 8 am späten Samstagabend in SAT.1.



Das passierte außerdem in der SAT.1-Show mit Jochen Schropp und Jochen Bendel: Im Live-Duell "Pool Party" entscheiden die Bewohner aus beiden Bereichen, welche zwei Duellanten die Chance auf das Luxusleben im "Alles" bekommen sollen und wer sich mit dem "Nichts" begnügen muss. Milo und Steffen ("Nichts") treten gegen Sarah Kern und Dominik Bruntner ("Alles") in der Duell-Arena an. Milo und Steffen können sich erfolgreich durchsetzen und dürfen ins "Alles" wechseln, für Sarah Kern und Dominik geht es umgehend ins "Nichts".



Nominierung bei "Promi Big Brother": Alle Bewohner dürfen sich gegenseitig auf die Abschussliste setzen, Sarah Knappik und Steffen von der Beeck erhalten die meisten Stimmen ihrer Mitbewohner. Die Zuschauer wollen Sarah Knappik nicht länger im Haus sehen, sie muss Deutschlands härteste Herberge noch in der Live-Show am Samstagabend verlassen. Sarah Knappik nach dem Auszug: "Ich hatte schon das Gefühl, dass mich heute alle nominieren. Dass die anderen gesagt haben, dass ich nicht real war, fand ich nicht so cool. Aber es war auch eine coole Zeit. Ich konnte über Dinge sprechen, die mit auf der Seele lagen."



Aktuelle Bewohner im "Alles":



Evelyn Burdecki, Willi Herren, Eloy de Jong, Claudia Obert, Milo Moiré, Steffen von der Beeck



Aktuelle Bewohner im "Nichts":



Jens Hilbert, Sarah Kern, Dominik Bruntner



Interviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rund um "Promi Big Brother" sind unter http://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.



"Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August, täglich in SAT.1 - täglich live um 22:15 Uhr - Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 Uhr



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 20.08.2017 (vorläufig gewichtet: 19.08.2017)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber, Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1187, -1158 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2