PEBBLE BEACH (Dow Jones)--Volkswagen will mit der Studie I.D. BUZZ, einem Bus mit Elektroantrieb, in die Serienproduktion gehen. Die Entscheidung teilten die Vorstandsvorsitzenden der Marken Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge, Herbert Diess und Eckhard Scholz, am Samstag beim Concours d'Elegance im kalifornischen Pebble Beach mit.

"Er ist eine wichtige Säule in der Elektro-Offensive von Volkswagen und trägt das Bulli-Fahrgefühl in die Zukunft", erklärte Diess. Mit dem Start der Entwicklung für das Serienfahrzeug ist laut Volkswagen-Mitteilung auch der Zeitplan fix. Der I.D. BUZZ soll nach dem kompakten Viertürer I.D. im Jahr 2022 auf die Straße kommen. Mit dem I.D. BUZZ und der I.D. Familie insgesamt ziele Volkswagen vor allem auf die Märkte in Nordamerika, Europa und China.

Kontakt zum Autor: Steffen.Gosenheimer@wsj.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2017 04:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.