Schwellenländer-Anleihen locken Anleger mit attraktiven Renditen, vor allem wenn die Papiere auf Lokalwährungen lauten. Wer sich so etwas ins Depot legt, muss allerdings auch deutliche Währungsschwankungen aushalten.

Präsident Michel Temer steht in Brasilien wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck, gleichzeitig geht es in weiten Teilen der Wirtschaft nach langer Rezession wieder aufwärts. In solchen Phasen neigen Schwellenländermärkte ("Emerging Markets") zu heftigen Ausschlägen. Im Mai rauschte der Kurs des brasilianischen Real um fast zehn Prozent in den Keller.

Für Andreas Teichmann von der Münchener Vermögensverwaltung Plückthun Asset Management eine gute Gelegenheit, in Brasilien-Anleihen-Fonds zu investieren: "Wir hielten den Kursrutsch für übertrieben, da wir mittelfristig in den kommenden zwei bis drei Jahren eine Erholung der brasilianischen Wirtschaft für realistisch halten", sagt Teichmann. Der Anlage-Profi nimmt am Vermögensverwalter-Contest des Onlinebrokers DAB BNP Paribas teil, über den das Handelsblatt berichtet. In seinem Musterdepot haben sich die Brasilien-Anleihe-Fonds seit Mai bereits kurzfristig gut geschlagen und liegen nun deutlich im Plus.

Schwellenländer-Anleihen sind bei Investoren derzeit beliebt. Angesichts von faktischer Nullverzinsung hiesiger Staatsanleihen legen viele Profis das ihnen anvertraute Vermögen in Bonds von Schwellenländern an. Neben Süd- und Mittelamerika zählen vor allem Asien und Osteuropa zu den Schwergewichten in diesen Fonds. Die politischen Risiken sind in diesen Ländern höher als in den Industrieländern, die Bonität entsprechend schwächer. Dafür ist die Verzinsung der Anleihen höher.

Neben dem Brasilien-Anleihen-Fonds investiert Vermögensverwalter Teichmann in einen breit streuenden Fonds für Emerging-Markets-Bonds: "Schwellenländeranleihen in lokaler Währung bieten für den mittel- bis langfristig investierenden Anleger eine gute Ertrags- und Diversifikationsmöglichkeit im Portfolio", sagt der Vermögensverwalter.

Teichmann strebt auf Sicht von drei bis fünf Jahren eine Rendite von drei bis vier Prozent pro Jahr an. ...

