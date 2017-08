Liebe Leser,

die Aktie der Deutschen Bank ist zuletzt massiv gerutscht. Short-Investoren werden nun ihre Stunde gekommen sehen. Denn allein in den vergangenen vier Wochen ist es um mehr als 10 % nach unten gegangen. Zum Ende der Handelswoche kam noch ein Abschlag von gut 2 % hinzu. Damit bestätigte sich, was auch schon charttechnische Analysten vermuteten: Es geht strikt auf neue Tiefs zu. Zuletzt war am 11. August ein neues 6-Monats-Tief markiert worden. Dies schiebt sich nun weiter nach ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...