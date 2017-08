Eine Architektin aus Aachen will Atlantik und Pazifik von gigantischen Bergen aus Plastikmüll befreien und gleichzeitig saubere Energie gewinnen. Was Marcella Hansch antreibt - und wie realistisch ihr Projekt ist.

Wenn Marcella Hansch über ihr großes Vorhaben spricht, vibriert ihre Stimme vor Leidenschaft. Ihre dunklen Augen funkeln angriffslustig unter dem langen, braunen Haarschopf hervor. Es ist nicht zu übersehen und zu überhören: Der Skandal, dass unsere Weltmeere von den Stränden bis in die Tiefsee an Plastikabfall zu ersticken drohen, bringt die 30-Jährige in Rage. "Wir müssen damit aufhören, die Natur zu zerstören", sagt sie heftig und ihre Gestik verwehrt jeden Widerspruch.

Doch der Jungarchitektin aus Aachen ist bloße Empörung nicht genug. Sie will etwas Handfestes gegen den Umweltfrevel tun. Dafür hat sie einen kühnen Plan ausgeheckt, dessen Umsetzung sie inzwischen praktisch ihre ganze Freizeit opfert, der sie kaum noch eine Sekunde loslässt. "Da hängt mein Herz dran", sagt sie.

Schwimmende Plattformen, groß wie Kreuzfahrtschiffe, sollen die Millionen Tonnen Kunststoff herausfischen, die sich überall angesammelt haben. Ob im Atlantik, im Indischen Ozean, in der Nordsee oder im Pazifik: Der Plastikschrott gefährdet über die Nahrungskette das Leben von Mensch und Tier.

Und nicht nur das. Hanschs Konzept sieht vor, den Müll vor Ort zu Wasserstoff und Kohlendioxid (CO2) zu verarbeiten. Der Wasserstoff soll die Anlagen mittels Brennstoffzellen mit sauberer Energie versorgen: Strom und Wärme. Mit dem CO2 will sie Algen füttern und aus ihnen wiederum biologisch abbaubare Kunststoffe herstellen. "Der Kreislauf wäre geschlossen", sagt sie. Und ebenso wichtig: Ein Schritt zur Finanzierung des Projekts ist getan, ohne die all die schönen Ideen Makulatur bleiben. Doch wird das Projekt dadurch schon realistisch? Und kann die komplexe Technologie, die in der Plattform steckt, wirklich funktionieren?

"Nörgler gibt es immer"

Hansch kennt solche Einwände zur Genüge. Als Architektin, die für das Aachener Planungs- und Beratungsbüro Carpus + Partner mit Standorten in Frankfurt und München arbeitet und dort Bürokonzepte oder Forschungsgebäude etwa für Konzerne wie den Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck entwirft, ist sie jedoch geerdet genug, keine Luftschlösser zu bauen. "Ich verplempere meine Zeit nicht mit Utopien". Was sei denn die Alternative, fragt sie rhetorisch? Den Zustand der Meere beklagen und Nichtstun? Wohl kaum. Es müsse dringend eine Lösung her.

Dass sie dabei Neuland betritt, ist ihr klar. Und gerade daraus bezieht sie Anreiz, Motivation und Kraft, das Projekt gegen alle Widrigkeiten, Herausforderungen und teils hämische Zweifel ("Nörgler gibt es immer") durchzuziehen. Als ...

