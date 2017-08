Für den alten Firmensitz des Energiekonzerns E.On in Düsseldorf ist ein Käufer gefunden. Die US-Bank JP Morgan kauft das besondere Ensemble direkt am Rheinufer.

Ein Käufer für die ehemalige Zentrale des Energieversorgers E.On am Rheinufer in Düsseldorf ist gefunden. Ein Immobilienfonds der US-Bank JP Morgan kauft das Gebäude in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Die Amerikaner übernehmen das besondere Gebäude ab 2018 von der abgespaltenen E.On-Tochter Uniper. Das Tochterunternehmen hat dort noch knapp 400 Mitarbeiter untergebracht. Bis Uniper im Laufe des nächsten Jahres in ein neues Gebäude am Medienhafen in Düsseldorf umzieht, wird Uniper Mieter der ehemaligen E.On-Zentrale.

