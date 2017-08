Die Cryptowährungsszene hat ein neues Modewort, "The Flippening". Eine Hypothese, die den Zeitpunkt an dem die Marktkapitalisierung von Ethereum Bitcoin übersteigt, beschreibt. Vor dem Hintergund, dass Bitcoin quasi die Erfindung von Blockchain System markiert, könnte das der neue Meilenstein in der kurzen Geschichte der Kryptowährungen sein. Derzeit steht Bitcon bei 40Mrd US$ und Ether bei 25Mrd US$ Marktkapitalisierung. Bitcoins Skalierungs Problem Während sich die meisten Analysten auf Ethereums Funktionaliät als sogenannter "Welt-Computer", der Smart-Contracts ermöglicht, konzentrieren, ist Ethereums Popularität auch auf die Skalierungsprobleme zurückzuführen, die Bitcoin nun schon seit Jahren nicht...

