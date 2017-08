Von Ciara Linnane, MarketWatch

NEW YORK (Dow Jones)--Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestle ist dem in einer Sammelklage erhobenen Vorwurf entgegengetreten, bei dem Wasser seiner Marke Poland Spring handele es sich nicht um natürliches Quellwasser sondern um gewöhnliches Grundwasser. Nestle sagte nun, bei dem Wasser handele es sich zu 100 Prozent um Quellwasser, das aus acht Quellen in Maine stamme.

In einer in der Vorwoche bei einem Gericht in Connecticut eingereichten Sammelklage wird der Mutter von Poland Spring, Nestlé Waters North America, vorgeworfen, sich nicht an die bundesstaatliche Definition von Quellwasser zu halten. Nestlé Waters North America teilte mit, die Klage sei "unbegründet und ein offenkundiger Versuch das Rechtssystem für Zwecke der persönlichen Bereicherung zu manipulieren".

Das Produkt sei zu 100 Prozent Quellwasser und erfülle sämtliche Kriterien für Quellwasser der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) und auch sonst jegliche Anforderungen mit Blick auf Gewinnung, Verarbeitung, Produktqualität und Auszeichnung.

Im vergangenen Jahr übertraf der Konsum von abgefülltem Wasser in den USA mit 39,3 Gallonen pro Kopf erstmals den von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken mit 38,5 Gallonen, wie aus den jüngsten Daten von Beverage Marketing Corp hervorgeht.

Die Klage gegen Nestle kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen den Fokus verstärkt auf das lukrative Wassergeschäft legt. Im vergangenen Jahr setzte Nestle global mit abgefülltem Wasser 7,9 Milliarden Schweizer Franken um.

