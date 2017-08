Regensburg (ots) - Geld stinkt nicht!



von Andreas Brey, MZ



Immer mehr Touristen und explodierende Preise auf dem Immobilienmarkt: Für viele Mallorquiner hat sich das Leben in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Das ist unbestritten. Es ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Fakt ist nämlich auch, dass viele Mallorquiner nur auf ihr eigenes Wohlergehen schauen. Wenn spanische Wohnungsbesitzer nicht langfristig an Landsleute vermieten, sondern lieber wochenweise mit Feriengästen kräftig Kasse machen, darf man den Touristen, die die horrenden Preise bezahlen, nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Gleiches gilt für die Besitzer von Gewerbeimmobilien in der Innenstadt von Palma, die sich nicht gegen das Geld zahlungskräftiger Ketten wehren. Das sind die Gesetze des Marktes. Geld stinkt eben nicht. Wer das ursprüngliche Mallorca erleben will, muss die Sommermonate meiden. Leider!



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de