Regensburg (ots) - Tränen reichen nicht



von Marianne Sperb, MZ



Tränen. Die Erkenntnis: Nirgendwo ist Sicherheit. Das trotzige Bekenntnis: Der Terror wird uns nicht besiegen - so sieht das Ritual nach IS-Attacken aus. Die Trauer ist wahr, das Leben tatsächlich lebensgefährlich und natürlich wird sich der Westen dem Terror nicht beugen. Aber: Die Reaktion greift zu kurz. London. Nizza. Paris. Berlin. Dass Barcelona, Kataloniens stolze Schöne, ins Fadenkreuz rückte, war vermutbar. Dass der IS nach Niederlagen in Syrien und im Irak auf schlagzeilenträchtige Angriffe im Westen setzt, war logisch. Dass eine Autobombe, die neue effiziente Waffe des Terrors, eingesetzt wird, war naheliegend. Barcelona ist Hochburg radikaler Salafisten, das Viertel "El Raval" fest in der Hand von Banden. Barcelona hätte handeln, hätte nicht zuletzt ihre Rambla mit Pollern schützen können. Nein, der Terror besiegt uns nicht. Und: Ja, dafür müssen wir auch etwas tun.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de