Straubing (ots) - So erfreulich es ist, dass Österreichs Außenminister und Kanzlerkandidat Sebastian Kurz sich auf die Seite Deutschlands stellt - es muss auf europäischer Ebene mehr unternommen werden, um Recep Tayyip Erdogan in die Schranken zu weisen. Was gar nicht leicht wird. Schließlich gibt es viele EU-Mitglieder, die mit Erdogan kein Problem haben. Und umgekehrt auch nicht. Deshalb war es bislang nicht möglich, die Beitrittsverhandlungen offiziell zu beenden. Obwohl jedem klar sein sollte, dass für die Erdogan-Türkei in der EU kein Platz ist. Das Problem ist, dass die EU in vielen Bereichen nach wie vor an einer Zusammenarbeit mit der Türkei interessiert ist. Etwa bei der Sicherheit und Terrorbekämpfung. Gleichwohl: Die jüngste Eskalation durch Ankara kann nicht ohne Antwort bleiben.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de