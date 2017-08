Köln (ots) - Bei Arbeiten am neuen Antoniter-Quartier nahe der Kölner Schildergasse haben Archäologen ein winziges Schmuckstück aus der Römerzeit entdeckt. In den fast 2000 Jahre alten Schmuckstein, eine Gemme, ist ein Fisch eingraviert, die Rückseite ist perfekt glatt geschliffen. Der Stein ist nur wenige Millimeter groß. Möglicherweise war er mal Teil eines Rings. In der Kölner City laufen derzeit die Arbeiten für das neue Antoniter-Quartier, die evangelische Gemeinde plant hier für 25 Millionen Euro ein Citykirchenzentrum mit Wohnen, Gastronomie und Handel.



OTS: Kölnische Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70111 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70111.rss2



Pressekontakt: Kölnische Rundschau Jens Meifert Telefon: 0221-1632-498 print@kr-redaktion.de