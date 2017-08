Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Freilassung des auf Veranlassung der Türkei in Spanien inhaftierten Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli begrüßt und die türkische Regierung deutlich kritisiert. "Ich bin sehr froh, dass Spanien ihn jetzt erstmal wieder freigelassen hat. Das geht nicht, wir dürfen auch die internationalen Organisationen wie Interpol nicht für so etwas missbrauchen", sagte Merkel am Sonntagnachmittag im Berliner Hauptstadtstudio der RTL-Mediengruppe im Rahmen der Aufzeichnung zu einem Townhall-Meeting, das am Abend ausgestrahlt wird. Merkel weiter: "Es ist leider einer von vielen Fälle, deshalb haben wir auch unsere Türkeipolitik massiv verändert und müssen diesen Konflikt auch austragen. Genauso, wie es völlig unmöglich ist, dass der türkische Staatspräsident deutsche Staatsbürger, und seien sie auch türkischer Abstammung, auffordert, nicht zur Wahl zu gehen. Ich lade alle ein, hier ihre Stimme abzugeben in einem freien Land." Angesprochen auf eine mögliche Verhängung härterer Sanktionen sagte die Kanzlerin weiter: "Wir müssen uns immer wieder die Schritte vorbehalten. Wir haben jetzt schon sehr hart reagiert."



Die von Peter Kloeppel moderierte Sendung "An einem Tisch mit Angela Merkel. Deutschland fragt nach!", in der Bürger ihre Fragen an die Kanzlerin richten konnten, wird am Sonntagabend um 22.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.



