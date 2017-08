In einer TV-Sendung hat Merkel die Autoindustrie aufgefordert, das Vertrauen der Autofahrer in den Diesel zurückzugewinnen. Sie verteidigte, dass US-Verbraucher größere Entschädigungen als deutsche Autofahrer erhalten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Autoindustrie aufgefordert, das Vertrauen in Diesel-Autos wiederherzustellen. "Unser Ansinnen ist es, Fahrverbote zu vermeiden und damit das Vertrauen auch ein Stück in den Diesel wieder zurückzugewinnen", sagte die CDU-Chefin am Sonntag in der RTL-Sendung "An einem Tisch mit Angela Merkel". "Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...