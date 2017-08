Laptop und Smartphone schienen vor ein paar Jahren die Totengräber der Stifte-Industrie zu sein. Dann kamen die Malbücher für Erwachsene und bescherten der Branche unerwartete Umsatzsprünge. Nun folgt der nächste Trend.

Sie hatte den deutschen Stifteherstellern geradezu einen Boom beschert - die Lust von Erwachsenen am Bilderbuch-Ausmalen zwang im Vorjahr die Branche zu Sonderschichten. Inzwischen ist der Buntstift-Hype erst einmal vorbei. Seit ein paar Monaten, so heißt es beim Stiftehersteller Staedtler Mars, bewege sich das Ganze eher in Richtung einer "klassischen Hobby-Beschäftigung". Andere sprechen von einem Rückgang auf "Normalniveau". Sonderschichten in der Produktion fährt inzwischen keines der großen Unternehmen mehr.

Umsatzsorgen haben die Großen der Branche - ganz gleich ob Staedtler Mars, Schwan-Stabilo oder Faber-Castell - deswegen trotzdem nicht. Denn schon verspricht den Firmen der nächste Selbstmachtrend gute Geschäfte: Das "Handlettering". Hinter dem englischen Begriff verbirgt sich nichts anderes als die Lust am Zeichnen und Malen von Buchstaben. Nach Einschätzung von Branchenkennern ist das der neueste Trend der "Do-it-Yourself"-Welle - angeblich eine Gegenbewegung zur Digitalisierung von Alltag und Freizeit.

"Hier geht es nicht wie bei der Kalligraphie um Perfektion, sondern um eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema Schrift", stellt Faber-Castell-Sprecherin Sandra Suppa klar. Im Geschäftsjahr 2015/2016 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 631 Millionen Euro - zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Ob sich das Handlettering zu einem ähnlichen Trend entwickelt wie die Erwachsenen-Malbücher, ...

