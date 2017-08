Bosen (ots) -



- Pontus Tidemand und Jonas Andersson sichern sich mit einer fehlerfreien Fahrt vorzeitig den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) - Drei Rallyes vor Saisonende gewinnt SKODA Motorsport auch die Team-Weltmeisterschaft - SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek: "Pontus und Jonas haben den Titel wirklich verdient - ich bin stolz auf das gesamte Team von SKODA Motorsport."



Bei der ADAC Rallye Deutschland haben Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) vom Team SKODA Motorsport den ersten Matchball zum vorzeitigen Gewinn der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) verwandelt. Rang drei reichte zum Titelgewinn aus. Ihre Teamkollegen Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE), die am zweiten Tag der Rallye durch einen Reifenschaden zurückgeworfen wurden, erkämpften einen starken zweiten Platz. Mit diesem Ergebnis gewann SKODA Motorsport drei Rallyes vor Saisonende außerdem vorzeitig die Team-Weltmeisterschaft in der WRC 2.



Nach den mit Haarnadelkurven gespickten Wegen in den Weinbergen am regnerischen Freitag und den sonnenbeschienenen rauen Asphaltpisten auf dem berühmt-berüchtigten Truppenübungsplatz von Baumholder am Samstag, stand der Sonntag bei der ADAC Rallye Deutschland bei wechselhaftem Wetter ganz im Zeichen der anspruchsvollen Landstraßen und Wirtschaftswege im Saarland rund um den Bostalsee.



Mit einer schnellen und kontrollierten Fahrt sicherten Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) ihren zweiten Rang in der WRC 2-Kategorie ab. Ein möglicher Sieg war ihnen am Vortag durch die Finger geglitten, als sie auf der 42 Kilometer langen Königsprüfung "Panzerplatte" auf dem Truppenübungsplatz Baumholder einen defekten Reifen wechseln mussten. "So ist halt der Rallyesport. Von da an haben wir uns darauf konzentriert, den zweiten Platz sicher nach Hause zu bringen und die Rallye als erweitertes Training für die Barum-Rallye am nächsten Wochenende zu nutzen", kommentierte der frisch gebackene Tschechische Rallye-Meister.



Für ihre schwedischen Teamkollegen Pontus Tidemand und Beifahrer Jonas Andersson war die Herausforderung eine andere. "Nach unserem Reifenschaden am Samstag fuhren wir praktisch im luftleeren Raum auf Rang drei, mit viel Abstand nach vorne zu Jan und nach hinten zu unseren Verfolgern. Am letzten Tag ging es deswegen nur noch darum, unseren SKODA FABIA R5 sicher auf dieser Position ins Ziel zu bringen und dem Team mit dem Gewinn des Fahrertitels die Belohnung zu geben, die es sich mit seinem großartigen Einsatz verdient hat", betonte der SKODA Pilot. Nach vier Siegen (Schweden, Mexiko, Argentinien, Portugal) und einem zweiten Platz bei der Rallye Polen reichte Rang drei bei der ADAC Rallye Deutschland für Pontus Tidemand/Jonas Andersson aus, um die Rallye-Weltmeisterschaft in der WRC 2 vorzeitig zu gewinnen.



Auf dem Podium im Ziel am Bostalsee freute sich SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek nicht nur über den Fahrertitel, sondern auch den Gewinn der Team-Weltmeisterschaft in der WRC 2: "Ich bin glücklich und stolz auf das gesamte Team. Pontus und Jonas haben sich ihre Titel wirklich verdient. Und unser SKODA FABIA R5, den mir mittlerweile an über 160 Kunden in aller Welt verkauft haben, hat sich erneut als bestes Rallyeauto seiner Kategorie erwiesen."



Endergebnis ADAC Rallye Deutschland (WRC 2) 1. Camilli/Veillas (FRA/FRA), Ford Fiesta R5, 3:08.16,0 Stunden 2. Kopecký/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, +48,1 Sekunden 3. Tidemand/Andersson (SWE/SWE) SKODA FABIA R5, + 1.50,7 Minuten 4. Gilbert/Jamoul (FRA/FRA), SKODA FABIA R5, + 3.03,4 Minuten 5. Loubet/Landais (FRA/FRA), Ford Fiesta R5, 3.48,9 Minuten 6. Tempestini/Bernacchini (ITA/ITA), Citroën DS3 R5, 3.50,8 Minuten



Zwischenstand in der WRC 2 nach zehn Läufen 1. Pontus Tidemand (SWE), SKODA, 133 Punkte 2. Eric Camilli (FRA), Ford, 77 Punkte 3. Ole Christian Veiby (NOR), SKODA, 68 Punkte 4. Jan Kopecký (CZE), SKODA, 67 Punkte 5. Teemu Suninen (FIN), Ford, 60 Punkte



Zahl des Tages: 3



Bereits drei Rallyes vor dem Saisonfinale konnte SKODA sowohl die Fahrertitel für Pontus Tidemand/Jonas Andersson als auch die Team-Weltmeisterschaft in der WRC 2 sicherstellen.



Der Kalender 2017 in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) Rallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017 Rallye Schweden 09.02.-12.02.2017 Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017 Rallye Frankreich 06.04.-09.04.2017 Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017 Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017 Rallye Italien 08.06.-11.06.2017 Rallye Polen 29.06.-02.07.2017 Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017 ADAC Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017 Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017 Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017 Rallye Australien 16.11.-19.11.2017



