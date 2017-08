BOCHUM (dpa-AFX) - Gut eineinhalb Jahre nach dem Kauf eines Grundstücks auf dem ehemaligen Opel-Werksgelände in Bochum beginnt die Deutsche Post DHL mit dem Bau eines großen Paketzentrums. Am Montag (11.00 Uhr) läutet das Unternehmen mit dem Spatenstich den Start der Bauarbeiten für das Großprojekt ein. Nach der voraussichtlichen Fertigstellung der Anlage im Herbst 2019 sollen an dem neuen Standort bis zu 50 000 Sendungen pro Stunde bearbeitet werden können und 600 feste neue Jobs entstehen. Hintergrund des Ausbaus ist der anhaltende Boom im Onlinehandel und das mit ihm florierende Paketgeschäft. Für die Post ist der Bereich eine der erfolgreichsten und wachstumsstärksten Unternehmenssparten./ls/DP/zb

ISIN DE0005552004

AXC0017 2017-08-21/05:49