Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - In der Abgasaffäre bei Audi erhebt der in München in Untersuchungshaft sitzende Ingenieur Giovanni P. schwere Vorwürfe gegen den Audi-Vorstand und gegen weitere Spitzenmanager. Der Ingenieur hat über seine Anwälte Walter Lechner und Klaus Schroth der in diesem Fall ermittelnden Staatsanwaltschaft München II ein 28-seitiges Papier vorgelegt, in dem 44 Vorgänge geschildert werden. Es geht um Mails, Sitzungen und Vorträge, die bei dem Ingolstädter Autohersteller zwischen dem 8. März 2006 und dem 10. Juli 2014 verschickt worden sein beziehungsweise stattgefunden haben sollen. Sollten die in der Zeittafel geschilderten Ereignisse tatsächlich so stattgefunden haben, dann wussten viele Beschäftigte bis hin zu Spitzenmanagern von den manipulierten Schadstoffmessungen. (SZ S. 15)

VOLKSWAGEN - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wählt deutliche Worte, wenn er die führenden Manager der deutschen Fahrzeugbauer kritisiert: "VW und die anderen Autohersteller haben die rechtlichen Grauzonen bis zum Äußersten und darüber hinaus ausgenutzt und damit Menschen, der Umwelt und letztlich auch sich selbst großen Schaden zugefügt", sagte er dem Handelsblatt. Die Manager als oberste Entscheider trügen für den jahrelangen Betrug bei den Abgaswerten die Verantwortung. Aber auch die Politik habe diese Grauzonen viel zu lange geduldet. (Handelsblatt S. 1)

SIEMENS - Die Schwierigkeiten im Geschäft mit Windkraft scheinen für den Weltmarktführer Siemens Gamesa gravierender zu sein, als zunächst angenommen. Nun hat das mehrheitlich zum Siemens-Konzern gehörende deutsch-spanische Unternehmen wissen lassen, dass in Dänemark 600 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Betroffen ist das Werk in Aalborg, wo 2.100 Mitarbeiter tätig sind - von 27.000 Angestellten insgesamt. Dort würden somit rund 30 Prozent der Arbeitsplätze verloren gehen. (FAZ S. 20)

AIR BERLIN - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht den Luftfahrtstandort Deutschland trotz der Air-Berlin-Pleite "gut aufgestellt". Allerdings sei der Wettbewerb härter geworden. Sie fordert daher eine Abschaffung der Luftverkehrssteuer. "Sie benachteiligt einseitig deutsche Luftverkehrsunternehmen", sagte Zypries dem Handelsblatt. "Ihre Abschaffung würde die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den europäischen Nachbarn und die Unternehmen insgesamt stärken." Deutsche Fluggesellschaften mussten 2016 rund 1,1 Milliarden Euro dafür zahlen. Zypries forderte "zügige" Verhandlungen um Air Berlin. Sie würde es begrüßen, wenn die Lufthansa größere Anteile übernimmt. "Aber ob das so kommt, verhandeln die Airlines ja gerade miteinander", sagte sie. Es könne auch nicht eine einzige Fluggesellschaft Air Berlin kaufen. (Handelsblatt S. 14)

DEUTSCHE BAHN - Nach dem angekündigten Brexit will die Gesellschaft DB Arriva, in der die Deutsche Bahn ihr Auslandsgeschäft mit Bussen und Bahnen bündelt, ihr Engagement außerhalb des Kernmarktes Großbritannien stärken. Besonders in Ost- und Südosteuropa baut Arriva das Geschäft aus: Jetzt übernimmt das Unternehmen 78,34 Prozent an der kroatischen Autotrans-Gruppe (ATG). Mit mehr als 1100 Mitarbeitern, 448 Fahrzeugen und 49,4 Millionen Euro Umsatz ist ATG der größte private Busbetreiber des Landes. Damit wächst die Zahl der Arriva-Mitarbeiter in Kroatien auf rund 1400, die Zahl der Busse auf rund 600 und die der Fahrgäste auf jährlich 11,5 Millionen. "Ost- und Südosteuropa sind für uns Wachstumsmärkte. Der Kauf von Autotrans ist eine wichtige Wegmarke", sagte Manfred Rudhart, Vorstandsvorsitzender von DB Arriva. (FAZ S. 20)

WIELAND - Die Nachfrage nach Fisch steigt kontinuierlich. Schon heute sind auf der ganzen Welt zahlreiche Bestände überfischt. Aquakulturen, die unter anderem in größerem Ausmaß vor den Küsten von China, Vietnam oder Norwegen zu finden sind, können eine Lösung sein. Bislang werden in den Zuchtanlagen Nylonkäfige eingesetzt. Der Metallverarbeiter Wieland-Werke AG mit Sitz in Ulm will in dem Markt nun auch Fuß fassen und setzt auf Messingnetze. Sie seien haltbarer und gingen bei Stürmen nicht so schnell kaputt, sagt der seit 1. April amtierende neue Vorstandsvorsitzende Erwin Mayr der FAZ. Außerdem bleibe Messing von Natur aus sauber und die Netze würden nicht mit Algen zuwachsen. (FAZ S. 17)

ALNO - Als der insolvente Küchenkonzern Alno am vergangenen Donnerstag seine Bilanz für das Jahr 2016 nach mehreren Terminverschiebungen und mit vier Monaten Verspätung vorlegte, konnte niemand mit einer Überraschung rechnen. Hinter der bröckelnden Fassade sorgt jedoch ein Eklat für noch größere Turbulenzen. Kunden, Lieferanten und Gläubiger positionieren sich. Der FAZ liegen Dokumente vor, in denen der Hauptgesellschafter schwer belastet wird. Der Alno-Teilhaber Tahoe Investors gehört zum Automobilzulieferer Prevent der berüchtigten Unternehmerfamilie Hastor aus Bosnien. An Alno hält Tahoe 26 Prozent. Hinzu kommen nach Informationen der FAZ Forderungen der Investmentgesellschaft in Höhe von etwa 75 Millionen Euro. Die Hastor-Vertreter kontrollieren im Aufsichtsrat die Mehrheit der Mandate auf der Kapitalseite - und quetschen den Pfullendorfer Küchenhersteller mit unlauteren Mitteln aus. So lautet zumindest der Vorwurf. (FAZ S. 22)

August 21, 2017

