Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, an den Börsen sieht es derzeit nach der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm aus. Denn der Dow Jones markiert in Tippelschritten neue All-Time-Highs, während sich der Dax schon vor Wochen in das Sommerloch verabschiedet hat. So konnte das US-Leitbarometer seit Anfang Juli zwar die historischen Rekordmarken in 13 Sitzungen nach oben schieben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...