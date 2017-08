DATAGROUP SE: DATAGROUP setzt profitables Wachstum fort

Zahlen für das dritte Quartal 2016/2017 (01.04.-30.06.2017)

Umsatz 25% über Vorjahr, EBITDA +103% EBITDA-Marge mit 13,0% deutlich zweistellig Ergebnis je Aktie springt auf 45 Cent

Pliezhausen, 21. August 2017. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) setzt ihren starken und profitablen Wachstumskurs fort. Der Cloud- und Outsourcing-Dienstleister steigerte die Umsatzerlöse im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 um 25% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das EBITDA konnte sogar mehr als verdoppelt werden. Mit der in der letzten Woche vollzogenen Übernahme der ikb Data will der Vorstand das Wachstum weiter beschleunigen.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 (01.04. - 30.06.2017) erwirtschaftete DATAGROUP Umsatzerlöse in Höhe von 55,1 Mio. Euro (Vj. 44,0 Mio. Euro). DATAGROUP treibt vor allem das Wachstum im Kerngeschäft mit hochwertigen Cloud- und Outsourcing-Services weiter sehr erfolgreich voran. Die Dienstleistungsumsätze legten überproportional um 36% auf 44,8 Mio. Euro (Vj. 33,0 Mio. Euro) zu, der Dienstleistungsanteil am Umsatz kletterte auf über 81% (Vj. 75%).

Der sehr kräftige Ausbau des margenstarken Servicegeschäfts trug maßgeblich dazu bei, dass die Quartalsgewinne überdurchschnittlich zulegten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr auf 7,2 Mio. Euro (Vj. 3,5 Mio. Euro, +103%), das entspricht einer EBITDA-Marge von 13,0%. Stärkster Treiber der kräftigen Margenausweitung ist die erneut verbesserte Umsatzqualität. So steigerte DATAGROUP die EBITDA-Marge des operativen Geschäfts, d.h. ohne akquisitionsbedingte Einmaleffekte, auf 11,1% (Vj. 8,0%). Zudem trugen positive Einmaleffekte aus der Übernahme des IT-Dienstleisters HanseCom im Mai 2017 zum Quartalsergebnis bei. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 5,2 Mio. Euro sogar um 170% über dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1,9 Mio. Euro. Unter dem Strich erzielte DATAGROUP einen Periodenüberschuss von 3,5 Mio. Euro (Vj. -0,5 Mio. Euro aufgrund von außerordentlichen Steuer- und Zinsaufwendungen). Das Ergebnis je Aktie betrug trotz der in Folge einer Kapitalerhöhung gestiegenen Aktienzahl 45 Cent (Vj. -7 Cent).

DATAGROUP setzt damit ihren starken und profitablen Wachstumskurs fort. Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 (01.10.2016 - 30.06.2017) um 29% auf 163,1 Mio. Euro (Vj. 126,7 Mio. Euro). Auch das EBITDA lag mit 18,7 Mio. Euro (Vj. 9,6 Mio. Euro, +96%) weit über Vorjahresniveau. Der Periodenüberschuss verzehnfachte sich von 0,8 Mio. Euro auf 8,0 Mio. Euro.

"Die hervorragende Ergebnisentwicklung zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells", kommentierte DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. "Mit dem konsequenten Ausbau margenstarker Cloud- und Outsourcing-Services steigern wir nachhaltig die Ertragskraft von DATAGROUP und heben die EBITDA-Marge des operativen Geschäfts Stück für Stück an. Das Besondere daran ist, dass die durchschnittliche Vertragslaufzeit für diese Art von Services rund vier Jahre beträgt. Wir erhöhen somit kontinuierlich den Anteil der wiederkehrenden Erträge am Umsatz. Profitabilität und wirtschaftliche Stabilität nehmen gleichzeitig zu. Durch strategische Akquisitionen beschleunigen wir diesen Prozess zusätzlich."

Im laufenden Geschäftsjahr hat DATAGROUP bereits zwei erfolgreiche Cloud- und Outsourcing-Dienstleister gekauft. Nach der Übernahme des Hamburger IT-Providers HanseCom im Mai gab das Unternehmen in der vergangenen Woche den Kauf der ikb Data GmbH bekannt. ikb Data ist ein Spezialist für IT-Outsourcing und Datensicherheit und verfügt über langjährige Expertise im anspruchsvollen Finanzdienstleistungssektor. Beide Unternehmen sind sehr profitabel und verstärken die Kompetenzen und Kapazitäten in den Kerngeschäftsfeldern von DATAGROUP.

"Mit der 20. Übernahme seit 2006 haben wir einen weiteren wichtigen Schritt unternommen, um bis 2020/2021 zum führenden Cloud-Provider und IT-Outsourcer für den deutschen Mittelstand zu werden", sagte DATAGROUP COO Dirk Peters. "ikb Data ist mit ihrem ausgewiesenen Know-how im Umgang mit besonders sensiblen Daten eine hervorragende Ergänzung für uns. Unter dem Dach von DATAGROUP eröffnen sich zusätzliche Wachstumschancen für die Gesellschaft, sowohl im Bankensektor als auch in verwandten Branchen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen."

Über DATAGROUP: DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

1.900 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Kontakt: DATAGROUP SE Dr. Michael Klein Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-059 Fax +49-7127-970-033 Michael.Klein@datagroup.de

